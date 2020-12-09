Samsun'da izolasyon tedbirlerine uymayan 2 kişiye 6 bin 300 lira para cezası

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda vaka sayısının son dönemde en fazla arttığı iller arasında bulunan Samsun merkez ve ilçelerinde sorumluluk alanlarındaki mahallelerde Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) kapsamında denetim ve bilgilendirme çalışması yürüttü.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 42 ekip, 172 mahallede 970 kişiyi kontrol etti. İzolasyon tedbirlerine uymayan 2 kişiye 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, vatandaşlara alınan tedbirler hakkında bilgi vererek, kurallara uyulması uyarısı yaptı.

