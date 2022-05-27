Samsun'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yayla Mahallesi'nde belirlenen ikamete geçen hafta operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 1 kilo 420 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 75 miligram sıvı metamfetamin, 22 gram toz esrar, 33 kök kenevir bitkisi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Yürütülen çalışmanın ardından takibe alınan ikametin sahibi İ.Y. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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