YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da kaçak balık avlayan 16 kişiye 65 bin 850 lira para cezası verildi

Samsun'da kaçak balık avlayan 16 kişiye 65 bin 850 lira para cezası verildi

26.01.2021 15:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kaçak balık avlayan 16 kişiye 65 bin 850 lira para cezası verildi

Samsun'da kaçak balık avlayan 16 kişiye toplam 65 bin 850 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve 19 Mayıs, Terme, Ayvacık, Çarşamba, Bafra ilçe jandarma komutanlıkları ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sulak alanlarda uygulama yaptı.

Kontrollerde, kaçak balık avladığı tespit edilen 16 kişiye Su Ürünleri Kanunu kapsamında toplam 65 bin 850 lira para cezası verildi.

Ele geçirilen 17 ağ, zodyak, kayık, elektroşok cihazı ile çeşitli ekipmanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Denetimlerde, ayrıca 6 kişiye de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 19 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

​​​​​​​

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Mesut Özil'in maaşı! İşte Mesut Özil'in maaşı!
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Samsun Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
06:16
Sabah
07:44
Öğle
12:52
İkindi
15:26
Akşam
17:50
Yatsı
19:13

Samsun Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

Gündüz Eczanesi
Ilkadim
Köksal Eczanesi
Ilkadim
Samsun Eczanesi
Ilkadim
Liman Eczanesi
Atakum
Ozan Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

Samsun İtfaiyesi 6 bin 999 olaya müdahale etti

Samsun İtfaiyesi 6 bin 999 olaya müdahale etti

Atakum Belediyesi 2020 yılında 65,8 bin ton çöp topladı

Atakum Belediyesi 2020 yılında 65,8 bin ton çöp topladı

Başkan Demirtaş: “Geleceği düşünüyor, geri dönüştürüyoruz”

Başkan Demirtaş: “Geleceği düşünüyor, geri dönüştürüyoruz”

JASAT’tan kaçış yok: 4 kişi cezaevinde

JASAT’tan kaçış yok: 4 kişi cezaevinde

Havza otoparkında geri sayım

Havza otoparkında geri sayım

GÜNCELLEME - Samsun'da yabancı uyruklu 14 DEAŞ şüphelisinin gözaltı süresi uzatıldı

GÜNCELLEME - Samsun'da yabancı uyruklu 14 DEAŞ şüphelisinin gözaltı süresi uzatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.