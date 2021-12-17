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Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

17.12.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki imalatı ile ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Terme ilçesi Gökçeağaç Mahallesi'nde belirlenen bir ikamet ile şüphelilerin kullandığı araçta arama yapan ekipler, çeşitli ebatlarda 30 şişe el yapımı ve yabancı bandrollü içki, 106 boş şişe, 140 şişe kapağı, 2 aroma kiti, 48 paket yabancı bandrollü sigara ve 250 kilogram domuz eti ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.K. ve A.R. emniyete götürüldü.

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