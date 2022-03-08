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Samsun'da kadın havacılık öğrencileri, profesyonel sektör lideri kadınlarla buluştu

08.03.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kadın havacılık öğrencileri, profesyonel sektör lideri kadınlarla buluştu

Samsun'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın havacılık öğrencileri, profesyonel sektör lideri kadınlarla bir araya geldi.

Uluslararası Kadın Forumu Türkiye ile 20 yıldır gençlerin öncülüğünde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi hedefleyerek çalışmalarını sürdüren Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), havacılık sektöründe kariyer hedefi olan ve bu konuda eğitimlerini sürdüren kadın öğrencileri sektörün profesyonelleriyle buluşturdu.

Samsun'da havacılıkla ilgili öğrenim gören kadın öğrencilere Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Aviation Parts Services, Northfly, Airways Aviation ve Pilot X ev sahipliğinde uçuş eğitimi ve havacılık bilgileri aktarıldı.

Etkinliğe katılan Uluslararası Kadın Forumu Türkiye Havacılık Lideri Aslıhan Aydemir, Türkiye’de ve dünyadaki havacılık sektöründe yaşanan gelişmeleri anlattı.

Türkiye'de havacılık sektörünün zor bir sektör olduğuna işaret eden Aydemir, "Kadın istihdamının bazı algılarla sınırlandırıldığı, aslında kadın çalışan sayısının çok görüldüğü fakat görev tanımının çok minimum tutulduğu bir sektörde çalışıyoruz. Ben, sektörde girişimci olarak çalışıyorum. Son yıllarda kadın pilotumuz, teknisyenimiz çok daha fazlalaşmaya başladı. Bu da bizim algıları yıktığımızı gösteriyor ama çok daha fazla bilinir olmasını istiyoruz." dedi.

Kadınların her alanda var olması gerektiğini vurgulayan Aydemir, şunları söyledi:

"Havacılıkta çok daha fazla roller var. Bunları sadece uçucu ekipler olarak kısıtlamamakta fayda var. Dolayısıyla kadınların sadece istihdam değil, girişimde de yerlerinin olduğunun bilinmesini, bizim buna örnek olmamızı ve gelecek nesillere de yol açmak için uğraştığımızın bilinmesini istiyoruz. Benim için çok büyük mutluluk gençlerle buluşmak, onların aydınlık yüzleriyle merakla bakmaları çok önemli. Tabii ki bazı sınırlar var ama bunlar bizim hayal kurmamıza engel değil. Tam tersine bizi teşvik ediyor. Dolayısıyla güzel yol aldığımızı düşünüyorum. Temennim gelecek yıllarda insan olarak başardığımız şeyleri hep beraber kutlamak olsun."

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Kadınlar Günü Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:27
Sabah
06:52
Öğle
12:51
İkindi
16:03
Akşam
18:40
Yatsı
19:59

Samsun Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Salı

Canalp Eczanesi
Ilkadim
Kolbakır Eczanesi
Ilkadim
Nevin Eczanesi
Canik
Atakent Eczanesi
Atakum
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