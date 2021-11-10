Samsun'da kamyon yedek parçalarından Atatürk heykeli yapıldı

Samsun'da, pek çok ülkeye araç yedek parçası ihraç edilen bir fabrikada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yılı dolayısıyla yapılan Atatürk heykelinin açılışını gerçekleştirildi.

Tekkeköy Şabanoğlu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Sampa Otomotiv'in fabrikasının girişine konumlandırılan ve kaidesiyle yaklaşık 5 metreyi bulan Atatürk heykeli, 3 haftada tamamlandı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Sampa Otomotiv bahçesinde düzenlenen törende saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra heykeltıraş Muzaffer Tuncer tarafından, "Bir parçamız hep eksik" temasıyla kamyon yedek parçalarından yapılan Atatürk heykelinin açılışı gerçekleştirildi.

Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Altuncu, burada yaptığı konuşmada, çok çalışmaya odaklandıklarını belirterek, "Bu ruh bize en çok da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten yadigar. Bugün burada onun anısına böyle bir eserin oluşturulmasına öncülük ettiğim için çok mutluyum." dedi.

Heykeltıraş Tuncer'e emeklerinden dolayı teşekkür eden Altuncu, "Sayesinde Sampa'nın ülkemizin geleceğine yaptığı yatırımlarımıza sanatı da ekledik, ilk adımımızı attık, devamı gelecek. Projenin ilk gününden itibaren özveriyle çalışan ekibimize de çok teşekkür ediyorum. Atatürk her daim yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Anısına hürmetle takdim ediyoruz. Binlerce parça üretsek de bir parçamız hep eksik." ifadelerini kullandı.

Altuncu, çalışma öncesinde kamyon yedek parçalarından Atatürk heykelinin ortaya çıkabileceğinden endişe duyduğunu dile getirerek, "Heykeltıraşlar tarafından çok güzel yapılabileceği söylendi. Buna karar verdik. Standart dışı kalan ürünlerimizden meydana geldi heykel. Çok güzel bir heykel oldu, çok beğendik. Sosyal medyada ve herkesin kabul gördüğü, tebrik aldığımız, hakikaten üstü bir iş çıkardık." diye konuştu.

