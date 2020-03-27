Samsun'da karantinadaki üniversite öğrencisine doğum günü sürprizi

Ceyda Nur İrk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilginç bir doğum günü kutladığını söyledi.

Yurdun bahçesinde, müzisyenlerce bir de mini konser verildi.

Koronavirüs nedeniyle burada mahsur kalan ve THY'nin uçağıyla Türkiye'ye getirilen İrk, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun Samsun'daki Münevver Ayaşlı Yurdu'nda diğer öğrencilerle 14 günlük karantinaya alındı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşları sonlandırmasının ardından İtalya'da mahsur kalan ve 2 gün önce ülkeye getirilen üniversite öğrencisine, karantinada kaldığı yurtta doğum günü sürprizi yaptı.

Unutulmayacak bir sürpriz yaşadığını anlatan İrk, "Vali Osman Kaymak'a çok teşekkür ediyorum. Bu sürprizi hiç beklemiyordum. Görevliler özel kıyafetle pasta getirince şaşırdım. Çok mutlu oldum." dedi.

Kendilerinin Türkiye'ye getirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da teşekkür eden İrk, "Karantinada çok kaliteli yaşıyorum. Odalarımız çok temiz, yemekler çok güzel. Bir nevi tatil yapıyorum." ifadelerini kullandı.

