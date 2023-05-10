Samsun'da "Kardeş Kart" ile 7 bin 818 depremzedeye ücretsiz ulaşım hizmeti sunuluyor

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında kente gelen afetzede vatandaşların toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanması için başlatılan "Kardeş Kart" uygulaması devam ediyor.

Bugüne kadar Samsun'a gelen 7 bin 818 afetzede "Kardeş Kart" sahibi oldu. Uygulama 31 Ağustos'a kadar sürecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Deprem bölgesinde yaptığımız çalışmaların yanında kentimize gelen afetzede vatandaşlarımız için de bir dizi çalışma gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Biz hem deprem bölgesinde hem de kentimizde bulunan afetzede vatandaşlarımızın her zaman yanlarındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SAMULAŞ AŞ Genel Müdürü Gökhan Beler ise "Kardeş Kart" sahibi olmak isteyen vatandaşların öncelikle AFAD veya e-Devlet üzerinden afetzede olduklarını gösterir belge almaları gerektiğini, alınan belge ile afetzedelerin Büyük Cami alt geçidindeki Samkart Başvuru Merkezi'ne giderek kartlarını anında alabileceklerini bildirdi.

