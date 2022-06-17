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Samsun’da kargoyla gönderilmiş 95 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi

17.06.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da kargoyla gönderilmiş 95 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi

Samsun’da kargoyla gönderilmiş 95 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi

Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 95 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada, Samsun’a kargoyla kaçak içki getirileceği bilgisini aldı.

Bu çerçevede İlkadım İlçesi Toybelen Mahallesi’ndeki kargo firmasına gelen M.C’yi takip eden ekipler, şüpheliyi, kargoyu aldığı sırada yakaladı.

Operasyonda, kargoyla gelen 95 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Emniyet'e götürüldü.

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