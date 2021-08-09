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Samsun'da kargoyla uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

09.08.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kargoyla uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

İstanbul'dan kargo aracılığıyla Samsun'a getirttiği uyuşturucuyu sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a kargo yolu ile uyuşturucu gönderildiği bilgisini aldı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda Murat G, 7 bin 336 kapsül sentetik ecza ile yakalandı.

Zanlı gözaltına alındı.

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