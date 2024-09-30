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Samsun'da kayığın alabora olması sonucu kaybolan balıkçı için arama çalışması başlatıldı

AA AA
30.09.2024 11:28
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Samsun'un Bafra ilçesinde denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışması başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Koşuköyü Mahallesi'nde avlanmak için açılan kayığın alabora olması sonucu denizde kaybolan Orhan Çorbacı'yı (35) arama çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla başladı.

Ekipler, Çorbacı'yı kara, deniz ve havadan arıyor.

Balıkçılar Cengiz Liman (70) ve Orhan Çorbacı, 5 metrelik kayık ile avlanmak için dün akşam saatlerinde denize açılmış, dönüş yolunda dalgaların artması nedeniyle kayık alabora olmuştu. Cengiz Liman yüzerek kıyıya ulaşmış, Orhan Çorbacı ise bir süre yüzdükten sonra akıntıyı kapılarak gözden kaybolmuştu.

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Samsun Bafra

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