Samsun'da kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi kaçıran 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan M.A, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan nişanlısının evine geldi.

Burada kapıya gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan 4 kişi, M.A'yı alıp bir araca bindirip götürdü.

M.A'nın nişanlısının ailesinin ihbarı üzerine Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis ekiplerinin takibi sonucu M.A'yı kaçıran 4 kişi yakalandı.

İstanbul'dan geldikleri ve sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki denetlemelerden araçlarına koydukları basın kartı ile geçtikleri belirlenen şüphelilerden birinin, FETÖ'den ihraç edilmiş polis memuru olduğu öğrenildi.

