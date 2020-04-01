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Samsun'da kepenk kapatan esnafa belediyeden yardım

SAMSUN HABERLERİ  | 01.04.2020 20:28 | Son Güncelleme

Samsun'da kepenk kapatan esnafa belediyeden yardım

Samsun'da Canik Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı kepenk kapatan ilçe esnafına gıda paketi gönderiyor.

Canik Belediyesi koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla evlerinde kalan, kronik rahatsızlığı olan ve 65 yaş üstü vatandaşlara yardımlarını ulaştırırken, tedbirler kapsamında dükkanlarını kapatmak zorunda kalan ilçe genelindeki işletme sahiplerine ve personellerine de yardım etmek için yeni bir çalışma başlattı.

Belediye yetkililerince, ilçe genelindeki esnaf tek tek aranarak, ihtiyacı olanlara gıda destek paketleri, sosyal yardım ekiplerince ulaştırılıyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bu zor günlerin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşılacağını belirtti.

Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Dünyada ölümlere neden olan bu salgın hastalığın yayılmasını önlemek için devletimiz tüm tedbirleri alıyor. Kronik rahatsızlığı olanlara ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yardımlarımızı ulaştırırken, tedbirler kapsamında kepenk kapatmak zorunda kalan işletme sahiplerine ve yanlarında çalıştırdıkları işçilerine yönelik bir çalışma içine girdik. İlgili personellerimiz işletme sahiplerini tek tek arayarak ihtiyacı olanlara gıda destek paketlerini ulaştırıyor."

- "Biz Bize Yeteriz Türkiyem"

Milli Dayanışma Kampanyası'na da birey ve kurum olarak destekleri sürdürdüklerini ifade eden Sandıkçı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde, yakınlarımızdaki ihtiyaç sahiplerine desteklerimizi sürdürmeliyiz. Peygamber Efendimiz 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' diyerek komşuluğa verdiği önemi ortaya koymaktadır. Gücü yeten herkesi, bu zor zamanlarda, zorluk çeken, sıkıntı yaşayan her kim varsa onlara destek olmaya, başlattığımız bu kampanyaya katılım sağlamaya davet ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Canik Belediyesi Esnaf koronavirüs Yardım

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