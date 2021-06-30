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Samsun'da kolu asansöre sıkışan kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı

30.06.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kolu asansöre sıkışan kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı

Samsun'da kolu asansöre sıkışan 10 yaşındaki kız çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde, Ayşe Ecrin Su Demir, ailesiyle yaşadığı apartmanın asansörüne bindi.

Elinde bulunan bozuk parasını asansör boşluğuna düşüren Demir, parayı almak için kolunu kabin ile duvar arasına soktu.

Demir'in kolu, hareket eden asansör ile duvar arasına sıkıştı.

Çocuğu kurtarmayı başaramayan yakınları ve apartman sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen görevliler, Ayşe Ecrin Su'yu kurtardı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun kolunda ezikler bulunduğu, tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi.

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