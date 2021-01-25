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Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 995 bin 791 lira ceza verildi

25.01.2021 14:11 | Son Güncelleme:
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Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 995 bin 791 lira ceza verildi

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara 995 bin 791 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, salgın tedbirleri kapsamında il genelinde Kovid-19 denetimleri gerçekleştirildi.

Polis ve jandarma ekiplerince 18-25 Ocak tarihlerinde 713 kişiye idari işlem yapılarak toplam 995 bin 791 lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, "Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sağlık Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile Bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha ve İl Pandemi Kurulumuzda birçok karar alınıp uygulanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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