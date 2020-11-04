Samsun'da Kovid-19 vakaları yeniden artışa geçti

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında kritik eşiğe yaklaşıldığını duyurdu.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'da salgının seyrinin ilk günden itibaren halkın aldığı tedbirlerin düzeyine göre vaka sayısında artış veya azalış şeklinde kendini gösterdiğine işaret etti.

- "İki haftada vakalar yaklaşık yüzde 40 arttı"

Eylül ayında tırmanışa geçen vaka sayılarının ekim ayı içinde yapılan uyarılar ve halkın kurallara uyumu sayesinde azaldığını vurgulayan Oruç, şöyle devam etti:

"Ancak üzülerek görmekteyiz ki, özellikle son iki hafta itibarıyla vaka sayılarımız yeniden artışa geçti. Bu iki haftada vakaların yaklaşık yüzde 40 oranında arttığını söyleyebiliriz. Tüm ilçelerimizde genel bir artış söz konusu ancak özellikle Atakum ve Terme ilçelerimizde diğer ilçelerimize oranla daha fazla bir artış olduğunu görüyoruz. Rakamlar maalesef bize yavaş yavaş Samsun için yeniden kritik eşiğe geldiğimizi söylüyor. Samsunluların kırmızı alarm verip daha sıkı önlemler almasının zamanı geldi."