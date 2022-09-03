Samsun'da kurulu Sampa savunma sanayisi için yerli parça üretimine başladı

İLYAS GÜN - Samsun'da, Avrupa ve ABD menşeli pek çok ağır vasıta markası için yedek parça yapan firma, savunma sanayisi için de üretime başladı.

Kentte 1994 yılında kurulan ve 150 bin metrekare alanda ürettiği ağır vasıta yedek parçaları dünya pazarına sunan Sampa, savunma sanayisinde yerli ve milliliğin artmasına katkıda bulunmak üzere harekete geçti.

Sampa, savunma sanayi için ürettiği ürünleri TEKNOFEST KARADENİZ'de sergiledi.

Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Altuncu AA muhabirine, TEKNOFEST'in Samsun'da yapılmasının gurur verici olduğunu söyledi.

- "İki veya 3 yıl içinde dünya liderliğini almış olacağız"

Sampa'nın yedek parça ürettiğini ifade eden Altuncu, şöyle konuştu:

"Sampa olarak biz ağır vasıta yedek parça üretiminde dünya liderliğine oynayan bir firmayız. İki veya 3 yıl içinde dünya liderliğini almış olacağız. Savunma sanayisi ile ilgili olarak da Sampa'nın çok büyük AR-GE gücü var, test kabiliyeti var, ciddi mühendis kadrosu var. Kapasitesi 13 fabrikadan oluşan değişik modellerde üretim yapabilen bir kabiliyete sahip. Kendi formülasyonunu yaparak, 24 farklı kategoride, kauçuk ve metal parçalar üreten Sampa, 52 bin farklı parçayı dünyanın 160 farklı noktasına ulaştırıyor. Dolayısıyla Sampa, savunma sanayisindeki büyük araçlara yedek parçasını üretecek potansiyele de sahip. Bunları da değerlendirmek istiyoruz."

Altuncu, savunma sanayi alanına değer katmak istediklerini vurgulayarak, "Ülkenin özellikle savunma sanayisinde dışa bağımlılığını önleyecek projeler geliştiriyoruz. Onları hayata geçiriyoruz, inşallah bundan sonra bunu daha da büyütmüş olacağız. Hedefimiz milli ekonomiye katkıda bulunmak. Bu savunma sanayisindeki Türkiye'nin gelişimine bir katkı da bizim vermemizdir. Bunun için sonuna kadar çabalayacağız." ifadesini kullandı.

