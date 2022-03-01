YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da limanda konteyner taşıyıcısının çarptığı işçi öldü

Samsun'da limanda konteyner taşıyıcısının çarptığı işçi öldü

01.03.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da limanda konteyner taşıyıcısının çarptığı işçi öldü

Samsun'un İlkadım ilçesindeki limanda, konteyner taşıyıcı aracının çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Hançerli Mahallesi'ndeki limanda çalışan konteyner saha puantörü Soner Şimşek'e (33) konteyner taşıyıcı aracı çarptı.

Şimşek'in yerde yattığını gören iş arkadaşları, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından konteyner taşıyıcı aracının operatörü Ş.G. gözaltına alındı.

Şimşek'in vardiyasını bitirerek sivil kıyafetle limandan ayrılmak üzere olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandıSamsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
Iğdır'da teröristlerin su altına sakladığı uçaksavar ele geçirildiIğdır'da teröristlerin su altına sakladığı uçaksavar ele geçirildi
Kardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyorKardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyor
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 1 Mart Salı

İmsak
05:38
Sabah
07:03
Öğle
12:52
İkindi
15:58
Akşam
18:31
Yatsı
19:51

Samsun Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Salı

Sahara Eczanesi
Ilkadim
Site Eczanesi
Ilkadim
Güney Eczanesi
Canik
Medipark Eczanesi
Atakum
Gümrükçüoğlu Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Efsane filmden müjde! Çekimleri tamamlandı

Efsane filmden müjde! Çekimleri tamamlandı

Twerk yaparken camdan düştü! Saniye saniye çektiler

Twerk yaparken camdan düştü! Saniye saniye çektiler

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlü şarkıcı silahlandı! Motivasyon şarkısı gündem yarattı

Ünlü şarkıcı silahlandı! Motivasyon şarkısı gündem yarattı

Dostluk bitti! "Rusya’nın Ukrayna'ya gücünü gösterdiği gibi..."

Dostluk bitti! "Rusya’nın Ukrayna'ya gücünü gösterdiği gibi..."

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.