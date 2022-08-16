Samsun'da lise öğrencileri yaptıkları dronla TEKNOFEST'te yarışacak

VEYSEL ALTUN - Atakum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri yaptıkları dronla 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yarışacak.

Atakum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin danışman öğretmenleri eşliğinde hazırladığı 140 projenin 34'ü TEKNOFEST yarı finalde yarıştı, 5 proje finale kaldı.

Öğrencilerin tasarladığı otonom uçuş görevlerini gerçekleştirecek ve yük taşıyabilecek, görüntü kaydı yapacak döner kanat insansız hava aracı (İHA), TEKNOFEST TÜBİTAK Liseler Arası yarışmalarında Samsun Atakum Bilim ve Sanat Merkezini temsil edecek.

Bilişim teknolojileri öğretmeni Erkan Tuzcu danışmanlığındaki ekipte öğrenciler Akif Emir Bilici Furkan Çilesiz, Ahmet Arda Karslı, Furkan Teber, Mahmut Esad Ustaosmanoğlu yer alıyor.

- Öğrenciler TEKNOFEST'e eylülden beri hazırlanıyor

Tuzcu, AA muhabirine, Atakum Bilim ve Sanat Merkezi İHA Takımı olarak çalışmalara 2021 Eylül'den itibaren başladıklarını söyledi.

TEKNOFEST sürecinde final aşamasına geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Tuzcu şöyle devam etti:

"Burada özel yetenekli öğrencilerimizle kendi alanlarına yönelik birtakım altyapı çalışmaları yapıyoruz. Bu takımdaki beş üye de geleceğin mühendis adayları, iyi yerlerde görmek istediğimiz öğrenciler. İHA projesini de TEKNOFEST aracılığıyla kendilerini geliştirmek isteyen öğrenciler için bir fırsat olarak gördük. Dronun yarışmada iki görevi bulunuyor. Birinci görevde, yarışma alanını engellere takılmadan en kısa sürede otonom olarak tamamlaması, ikinci görevde de aynı pisti yine otonom tamamlarken belirlenen 3 farklı noktada yüklerin teker teker bırakılması."

Öğrencilerden Akif Emir Bilici, yarışmaya ekip olarak katılmaya karar verdikten sonra okullarındaki atölyede çalışmaya başladıklarını anlattı.

İlk olarak İHA'nın tasarımı ve yazılımıyla ilgili çalışmalarla başladıklarını dile getiren Bilici, "TEKNOFEST yarışlarına hazırlandığımız için belli görevler var ve dronu da o gereksinimlere göre donanım ve yazılımları optimize bir şekilde seçerek adım adım planladık. Takımımızda iki tane tasarımcı var. Ben İHA'nın elektroniği ve yazılımıyla uğraşıyorum." ifadesini kullandı.

Atakum Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hamza Tural ise TEKNOFEST'in Samsun'da yapılacağı duyurulduktan sonra çalışmalara başladıklarını belirtti.

TEKNOFEST'in Samsun'da yapılacak olmasının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Tural şunları kaydetti:

"TEKNOFEST'in başvuru aşamasına yakın tüm öğrencilerimizle birlikte bir haftalık hazırlık kampımız oldu. Bu alanda öğrencilerimiz projelerini hazırladılar. 34 proje ile yarı finale kaldık ve süreç devam ediyor. TEKNOFEST özelinde Samsun'da olması bizim için çok önemliydi. Biz de öğrencilerimizin bu coşkuyu hem yaşamaları hem de orada sunmaları için destekliyoruz."

