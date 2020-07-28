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Samsun’da ‘mavi yemiş’ üretimi yayfınlaşıyor

SAMSUN HABERLERİ  | 28.07.2020 12:28 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Salıpazarı ilçesinde bir çiftçiye ‘mavi yemiş’ fidan desteği verdi.Salıpazarı ilçesi Esatçiftliği Mahallesi’nde yaşayan Erhan Konaçoğlu’nun talebi üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi tarafından ‘mavi yemiş’ fidanı desteği sağlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Salıpazarı ilçesinde bir çiftçiye ‘mavi yemiş’ fidan desteği verdi.
Salıpazarı ilçesi Esatçiftliği Mahallesi’nde yaşayan Erhan Konaçoğlu’nun talebi üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi tarafından ‘mavi yemiş’ fidanı desteği sağlandı. 2 dekar alanda deneme yaparak başarı sağlayan çiftçiye 300 fidan ve bahçeyi çevirmesi için kafes tel verildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Mehmet Akif Özdemir, “Mavi yemiş için en uygun alanlar, tam güneş alan veya hafif gölgeli, güney yöne bakan hafif meyilli alanlardır. Mümkünse daha önce tarım yapılmamış, organik maddece zengin en uygun alanlardır. Ayrıca su drenajı ile hava akımının da nispeten iyi olması gerekmektedir. Salıpazarı ilçesinde çiftçimize verdiğimiz fidanlardan 5’nci yılda yaklaşık 300 kilo ürün elde edilmesini hedefliyoruz. Kilosu 70-75 TL olan mavi yemişi çiftçimiz talep üzerine şehir içi ve şehir dışına gönderiyor” dedi.

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