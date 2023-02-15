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Samsun'da meslek liseliler deprem bölgesi için seyyar tuvalet ve soba üretiyor

15.02.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da meslek lisesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede kullanılmak üzere soba ve seyyar tuvalet üretimi gerçekleştiriliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremin ardından harekete geçen Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ilçe sakinlerinin desteğiyle alınan sacdan soba ve seyyar tuvalet üretiyor.

Okulun müdür yardımcısı Şerife İnanç, AA muhabirine, okullarında seyyar tuvalet ve soba üretimine başladıklarını söyledi.

Ellerinden geldiğince çaba gösterdiklerini dile getiren İnanç, "Okul olarak erzak ve yardım toplama konusunda çalışma yaptık. Bundan sonra da bize ulaşan ihtiyaçlara yetişmeye çalışacağız. Sadece okulumuz personeli ve öğrencisi değil, ilçemizden maddi manevi, bedenen yardımcı olan birçok ekip var. Doktorlarımız bile gün içinde gelip burada üretime yardım ediyor. Vatanımızın, milletimizin başı sağ olsun. Rabb'im hepsinin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Okulda görevli metal teknolojisi öğretmeni Kadir Duman da ürettikleri soba ve seyyar tuvaletleri en kısa zamanda deprem bölgesine göndereceklerini belirterek, "Deprem bölgesinde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı kurtulanlara da şifa dilerim. İlk etapta 20 seyyar tuvalet ile 100 soba üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

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