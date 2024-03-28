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Samsun'da minik öğrenciler maniler okuyup davul çalarak ramazan coşkusu yaşadı

AA AA
28.03.2024 11:48
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Samsun'un Canik ilçesinde ana sınıfı öğrencileri, maniler okuyup davul çalarak ramazan coşkusunu yaşadı.

Cahit Zarifoğlu İlkokulunun ana sınıfı öğrencileri, "Daha Zengin Bir Eğitim İçin Kültür ve Dilde Birlikte Büyümek" e-Twinning projesi kapsamında, önemli günler etkinliğinde "ramazan davulcusu" oldu.

Öğrenciler, giydikleri yöresel kıyafetlerle okul koridorlarında maniler okuyup davul çaldı.

Ana sınıfı öğretmeni Mühibe Akman Bahadır, AA muhabirine, etkinlikle öğrencilere manevi değerleri aşılamak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda ramazan coşkusunu okullarında yaşattıklarını belirten Bahadır, "Gelenek göreneklerimizin güzel örneklerini tanıtmayı amaçladık. Etkinlikte komik ve düşündürücü manilerle çocukların eğlenceli zaman geçirmelerini sağladık. Geleneksel ramazan davulcusu etkinliğiyle okulumuzun koridorlarında güzel görsel sahneler yaşandı." dedi.

Bahadır, ramazanın manevi huzuru ve bereketini, kardeşlik ve yardımlaşma gibi duyguları çocuklara aktarmak istediklerini kaydetti.

Minik öğrencilerden Yiğit Aras da etkinlikte arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

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Samsun cahit zarifoğlu ilkokulu

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