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Samsun'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

05.03.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'da mobilya imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde mobilya imalatı yapılan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Söndürme çalışmaları sırasında bazı çalışanlar dumandan hafif şekilde etkilendi.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

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