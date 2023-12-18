YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da narkotik uygulamasında 27 kişi yakalandı

Samsun’da narkotik uygulamasında 27 kişi yakalandı

18.12.2023 07:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 27 kişi yakalandı.

Samsun’da narkotik uygulamasında 27 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube ve ilçe emniyet müdürlüklerinin de desteğiyle narkotik uygulaması düzenledi. Yapılan aramalarda 252 adet sentetik ecza, 232,96 gram metamfetamin, 21,49 gram skunk, 11,09 gram esrar, 2 adet ecstasy, 1 adet esrarlı sigara, 2 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin TL ve 1 adet uyuşturucu madde paketlemesinde kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo rulosu ele geçirildi. Aralarında uyuşturucu madde kullanmak, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs ve hırsızlık suçundan ifadeye yönelik aranması olan 1 kişinin de bulunduğu toplam 27 kişi yakalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep’te 134 kişinin öldüğü Ayşe-Mehmet Polat Sitesi soruşturmasında kusur durumu hakkında rapor düzenlendiGaziantep’te 134 kişinin öldüğü Ayşe-Mehmet Polat Sitesi soruşturmasında kusur durumu hakkında rapor düzenlendi
İş makinesiyle domuzları kovaladıİş makinesiyle domuzları kovaladı
Malatya'da 38 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındıMalatya'da 38 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 18 Aralık Pazartesi

İmsak
06:15
Sabah
07:48
Öğle
12:36
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:41

Samsun Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Pazartesi

Gülistan eczanesi
Bafra
Meydan eczanesi
Carsamba
Ladik mutlu eczanesi
Ladik
Zeynep eczanesi
Ilkadim
Anadolu eczanesi
Terme
Fatih eczanesi
Vezirkopru
Bahar eczanesi
Ilkadim
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.