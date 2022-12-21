Samsun'da nehre düşen üniversite öğrencisi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolunda bulunan köprüde dengesini kaybeden Nurullah K. (21), Yeşilırmak Nehri'ne düştü.

Köprünün ayaklarında bulunan kayalıklara tutunan genç, kıyıya yüzmek istedi. Akıntıya kapılan Nurullah K, sürüklenmeye başlayınca bağırarak yardım istedi.

Kurtarmak için suya giren bir kişi de boğulma tehlikesi geçirince, Nurullah K'yi nehrin ortasında bulunan adacığa çıkararak kıyıya yüzdü.

İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, botla adacığa giderek genci aldı. Akıntıda sürüklenmemesi için Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, botu iple çekerek kıyıya çıkardı.

Olay yerinde 112 Acil Servis ekibince ilk müdahalesi yapılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi son sınıf öğrencisi Nurullah K, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

