Samsun'da nisan ayında 1472 aranan kişi yakalandı

Samsun'da nisan ayında düzenlenen denetim ve operasyonlarda 1472 aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube müdürlükleri nisan ayında 675 bin 666 kişinin GBT kontrolünü yaptı.

Yapılan kontrol ve operasyonel çalışmalar sonucu aranması bulunan 1472 kişi yakalandı, kontrol edilen 140 bin 291araçtan 19 bin 407'sine işlem yapıldı.

Denetimlerde uzun namlulu silah ve şarjörü, 41 ruhsatsız tabanca, 1113 çeşitli çaplarda fişek, 20 kurusıkı tabanca, 192 kurusıkı tabanca fişeği, 22 av tüfeği, 275 av tüfeği kartuşu, 298 kesici alet, 11 kilo 126 gram esrar, 1 kilo 814 gram sentetik uyuşturucu, 7,09 gram kokain, 467,59 gram metamfetamin, 408 sentetik hap, 913 sentetik ecza, 161 kök kenevir, 57,3 litre kaçak içki, 18 litre etil alkol, 40 bin 260 dal makaron, 65 kilogram kaçak tütün, 391 kaçak reçetesiz ilaç ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalarda 15 FETÖ/PDY şüphelisi, iki DEAŞ şüphelisi, PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapan 6 şüpheli ve THKP/C silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçundan bir zanlı gözaltına alındı.

Güvenlik Şubesi görev alanına giren 34 olayda ise 34 kişi hakkında işlem yapıldı.

