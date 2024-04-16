YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da nişan merasiminde çıkan kavgada 4 kişi yalandı

Samsun’da nişan merasiminde çıkan kavgada 4 kişi yalandı

AA AA
16.04.2024 07:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, nişan merasiminde çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.

Adatepe Mahallesi'nde bir nişan merasiminde halay çekme esnasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G, M.G, E.G. ve S.K. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.K. müdahalenin arından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. M.G'nin Vezirköprü Hastanesinde tedavisinin sürdüğü, E.G ve E.G'nin ise tedavileri sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

Olay sonrası gözaltına alınan M.A. (25) ve R.A. (22) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin’de su kanalına düşen adam hayatını kaybettiArtvin’de su kanalına düşen adam hayatını kaybetti
Maltepe’de polis denetimlerinde uyuşturucu madde ele geçirildiMaltepe’de polis denetimlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Kağıthane’de geniş çaplı asayiş denetimi gerçekleştirildiKağıthane’de geniş çaplı asayiş denetimi gerçekleştirildi
Anahtar Kelimeler:
Samsun Vezirköprü

Samsun Namaz Vakitleri 16 Nisan Salı

İmsak
04:14
Sabah
05:46
Öğle
12:40
İkindi
16:23
Akşam
19:23
Yatsı
20:49
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.