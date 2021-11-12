Samsun'da okul çevrelerinde şüphelilere yönelik uygulama yapıldı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bazı okulların çevresinde uygulama gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çocuk, Güvenlik ve Toplum Destekli Polislik Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesi amacı ile okul önlerinde görülen şüpheli kişiler ve okul çevresinde bulunan umuma açık yerleri denetledi.
Özel eğitimli narkotik köpeği "Keita"nın da katıldığı denetimde, okul çevresindeki umuma açık yerler arandı.
Ekipler, uygulamada vatandaşların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu da gerçekleştirdi.
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