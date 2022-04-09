Samsun'da okulun önünden yapılan bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Samsun'un Atakum ilçesinde okulun önünden yapılan bisiklet hırsızlığı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yenimahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki özel okulda görev yapan öğretmen Ahmet Çolak, bisikletini okul önüne bırakarak binaya girdi.

Dersinin ardından evine dönmek için bıraktığı yere gittiğinde bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Çolak, okulun güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Çolak, bisikletinin çalındığını görünce Recep Tokur Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin okulun önüne gelerek çevreyi kontrol ettikten sonda bisiklete binip uzaklaşması yer alıyor.



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