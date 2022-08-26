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Samsun'da ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki

26.08.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki

Samsun'da ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'na, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı tepki gösterdi.

Samsun Adliye Sarayı önünde bir araya gelen Samsun İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği üyeleri adına açıklama yapan Abdullah Ayrancı, imam hatip okullarının bugünkü haliyle 71 yıl, isim ve içerik olarak ise 109 yıl önce ülkenin eğitim hayatına zenginlik katan ve özgün bir eğitim modeli olarak bugüne kadar milyonlarca öğrenci yetiştiren gözbebeği okullar olduğunu söyledi.

İmam hatip okullarının her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacağını anlatan Ayrancı, şunları kaydetti:

"Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması, toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektedir. İmam hatip okulları mensuplarına ve mezunlarına, aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi ve hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna sunuyoruz."

Açıklamaya AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ile vatandaşlar da katıldı.

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