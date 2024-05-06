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Samsun'da ortaokul öğretmeni boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürüldü

AA AA
06.05.2024 10:38
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Samsun'un İlkadım ilçesinde ortaokul öğretmeni, boşanma aşamasındaki kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü, şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Hürriyet Sokak'taki bir apartmanda Adem Ç. (48) ile boşanma aşamasındaki eşi Saadet Ç. (43) arasında gece henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Adem Ç, silahla ateş ederek Saadet Ç'yi vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler Saadet Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İlçede esnaf olan ve "kasten yaralama, tehdit, yağma ve görevli memura mukavamet" suçlarından 19 kaydı bulunan Adem Ç. ise olay yerinde gözaltına alındı.

İki çocuk annesi Saadet Ç'nin bir ortaokulda İngilizce öğretmeni olduğu öğrenildi.

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