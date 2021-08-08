Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı:1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 47 yaşındaki Erdem Çakır yönetimindeki 06 FP 1448 otomobil, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu kara yolu Karaağaç mevkisinde önce aydınlatma direğine daha sonra yol kenarında bulunan evin bahçe duvarına çarptı.

Sürücü ile kızı 5 yaşındaki Zeynep Çakır yaralandı.

Otomobilde bulunan Huriye Çakır (40) ise hayatını kaybetti.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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