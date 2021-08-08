YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı:1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı:1 ölü, 2 yaralı

08.08.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı:1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 47 yaşındaki Erdem Çakır yönetimindeki 06 FP 1448 otomobil, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu kara yolu Karaağaç mevkisinde önce aydınlatma direğine daha sonra yol kenarında bulunan evin bahçe duvarına çarptı.

Sürücü ile kızı 5 yaşındaki Zeynep Çakır yaralandı.

Otomobilde bulunan Huriye Çakır (40) ise hayatını kaybetti.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç ölüm! Denizde yüzerken sürat teknesi çarptıKorkunç ölüm! Denizde yüzerken sürat teknesi çarptı
PARTNERBebek göründüBebek göründü
GÜNCELLEME - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandıGÜNCELLEME - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazar

İmsak
03:48
Sabah
05:30
Öğle
12:45
İkindi
16:38
Akşam
19:51
Yatsı
21:25

Samsun Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazar

Çelik Eczanesi
Ilkadimcanik
Eda Eczanesi
Ilkadimcanik
Birsen Akdeniz Eczanesi
Ilkadimcanik
Demirdağ Eczanesi
Atakum
Atabay Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bilinç kaybı yaşayan çocuk, idrar kanalından iki taşın çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu

Bilinç kaybı yaşayan çocuk, idrar kanalından iki taşın çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu

Siyez buğdayının hasadına başlandı

Siyez buğdayının hasadına başlandı

Tekirdağ'da boşandığı eşi tarafından minibüste bıçaklanan kadın öldü

Tekirdağ'da boşandığı eşi tarafından minibüste bıçaklanan kadın öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.