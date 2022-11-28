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Samsun’da otomobil hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

28.11.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Samsun’da otomobil hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 36. kilometresi Hacılı mevkisinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan Boynukısa idaresindeki 34 CVL 331 plakalı otomobil kavşakta Hamza Gül yönetimindeki 55 LK 316 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri Hamza Gül ve Okan Boynukısa ile Meliha Gül, Nur Çelik, Mustafa Öz, Muhammet Enes Karakaya ve Muhammet Sefa Yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan araç sürücüsü Hamza Gül (70) ile yanında bulunan Meliha Gül (69) Kavak Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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