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Samsun'da polis kısıtlama denetimlerini drone ile görüntüledi

10.01.2021 17:40 | Son Güncelleme:
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Samsun'da polis kısıtlama denetimlerini drone ile görüntüledi

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen denetimleri drone ile görüntüledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Samsun'da da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri kısıtlamanın ikinci gününde kent merkezindeki meydan, cadde ve sokakları drone ile görüntüledi.

Drone görüntülerinde, trafik polislerinin kentteki kavşaklarda sürdürdükleri denetimler de yer aldı.

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