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Samsun'da polisten kaçarken kaza yapan yaralama şüphelisi adliyeye getirildi

27.03.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Bafra ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp çalıntı motosikletle kaçarken kaza yapan silahlı yaralama şüphelisi, tekerlekli sandalyeyle adliyeye getirildi.

Bafra Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 16 Mart'ta Tabakhane Mahallesi'nde tüfekle yaralanan S.B'nin şüphelisinin Dursun K. olduğunu belirledi.

Soruşturma kapsamında takibe alınan Dursun K, 21 Mart'ta Hacınabi Mahallesi Öz Sokak'ta çalıntı motosikletle seyir halindeyken polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken karşı yönden gelen otomobile çarptı.

Yaralanan Dursun K, Bafra Devlet Hastanesi'ndeki 6 gün süren tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındı.

Polis aracıyla Bafra Adliyesi önüne getirilen şüpheli, tekerlekli sandalyeyle adliye binasına götürüldü.

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