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Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

29.04.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ali Söme'nin kullandığı 34 GT 4349 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Yosunlu mevkisinde refüje çarptı. Savrulan otomobil, yolun sağındaki boş araziye girerek durabildi.

Kazada araçta bulunan Fatma Söme (65) ile Fatma Gül Türe (17) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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