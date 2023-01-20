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Samsun'da rüşvet operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyede

20.01.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Tapu Müdürlüğünde rüşvet iddiası üzerine gözaltına alınan biri kadın 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye gönderildi.

18 Ocak'ta aralarında Tapu Müdürlüğü çalışanı ile emlakçı ve müteahhitlerin de bulunduğu şüphelilere yönelik il merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.​

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