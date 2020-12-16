Samsun'da sağanak etkili oldu, Atakum sahilinde boyu 2 metreyi aşan dalgalar oluştu.

Kentte sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri meydana geldi, trafikte ise yoğun noktalarda aksamalar yaşandı.

Bazı vatandaşlar caddede yağmurun dinmesini beklerken, polis ekipleri yağmur nedeniyle sıkışan trafiği düzenlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte yağışın aralıklarla gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Atakum sahilinde ise boyu 2 metreyi aşan dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Samsun merkez ile Tekkeköy, Ayvacık, Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerindeki sağanağın akşama kadar yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

