Samsun'da sağanak yağış nedeniyle derelerin su debisi yükseldi

Samsun'un Terme ve Salıpazarı ilçelerinde sağanak yağış nedeniyle derelerin su debisi yükselirken polis ve zabıta ekipleri köprülerde önlem aldı.

Terme ve Salıpazarı'nda dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle derelerin su debisi yükseldi.

Sel ve su baskınlarına karşı Salıpazarı ilçe belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşları uyardı. İlçeye bağlı Esat Çiftliği ve Yeşil mahallelerinin ulaşımı heyelan nedeniyle kesildiği bildirildi.

Belediye ekipleri, yollarda biriken heyelanı temizlemek için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Halil Akgül, sağanak yağışın devam ettiğini ve belediye ekiplerinin teyakkuz halinde beklediğini belirtti.

Öte yandan Terme ilçesinde de sağanak yağış nedeniyle Terme Çayı'nın debisi yükseldi.

Polis ekipleri, ilçe merkezinden geçen derenin üzerindeki köprülerde vatandaşların durmaması ve dere kenarına yaklaşmaması için anons yaptı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz