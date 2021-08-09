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Samsun'da sağanak yağış nedeniyle derelerin su debisi yükseldi

09.08.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da sağanak yağış nedeniyle derelerin su debisi yükseldi

Samsun'un Terme ve Salıpazarı ilçelerinde sağanak yağış nedeniyle derelerin su debisi yükselirken polis ve zabıta ekipleri köprülerde önlem aldı.

Terme ve Salıpazarı'nda dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle derelerin su debisi yükseldi.

Sel ve su baskınlarına karşı Salıpazarı ilçe belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşları uyardı. İlçeye bağlı Esat Çiftliği ve Yeşil mahallelerinin ulaşımı heyelan nedeniyle kesildiği bildirildi.

Belediye ekipleri, yollarda biriken heyelanı temizlemek için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Halil Akgül, sağanak yağışın devam ettiğini ve belediye ekiplerinin teyakkuz halinde beklediğini belirtti.

Öte yandan Terme ilçesinde de sağanak yağış nedeniyle Terme Çayı'nın debisi yükseldi.

Polis ekipleri, ilçe merkezinden geçen derenin üzerindeki köprülerde vatandaşların durmaması ve dere kenarına yaklaşmaması için anons yaptı.

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