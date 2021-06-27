Samsun'da sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 11 bin sağlık çalışanına ücretsiz ulaşım imkanı sağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en ön safta mücadele eden kentteki 11 bin sağlık çalışanına kent içinde ücretsiz ulaşım desteğinde bulunuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi kent içi toplu ulaşımda büyük rol sahibi SAMULAŞ'ın 2021 yılı 4 aylık istatistiklerine göre, raylı sistem, otobüs hatları, özel halk otobüslerini kapsayan yolcu sınıflandırmalarına ilişkin taşıma rakamları açıklandı.

Tam kapanma ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının sefer ve yolcu sayılarını büyük oranda düşürdüğü salgın döneminde toplu ulaşım araçlarını günde ortalama 39 bin kişi kullandı. 24 bin 680 yolcu ile hafif raylı sistem ilk sırada yer aldı. 11 bin 290 yolcu ile SAMULAŞ otobüsleri ikinci, bunu da 3 bin 34 kişi ile özel halk otobüsleri takip etti.

SAMULAŞ'ın 2021 yılı 4 aylık istatistik bilgilerinde günlük yolcu taşıma ortalamalarına da yer verildi. Buna göre hafif raylı sistemde sağlık çalışanları, kolluk kuvvetleri, engelli, 65 yaş üzeri vatandaşları kapsayan 4 bin 413'ü ücretsiz toplam 24 bin 680, belediye otobüslerinde 3 bin 120'si ücretsiz 11 bin 290, özel halk otobüslerinde ise 892'si ücretsiz 3 bin 64 kişi günlük seyahat etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sağlık çalışanlarının kent içi toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacağını belirterek, "Her daim onların yanında ve hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​​​​​​​​

