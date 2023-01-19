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Samsun’da sahte dolarla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

19.01.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da KOM polisinin takibi sonucu 10 adet 50’lik sahte ABD dolarıyla yakalanan yabancı uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri konuları dahilinde yaptıkları çalışmalarda, İlkadım ilçesinde elindeki sahte Amerikan dolarlarını piyasaya sürmeye çalışan yabancı uyruklu A.İ.’yi takibe aldı.

Gözaltına alınan A.İ.’den 10 adet 50’lik banknot sahte dolar ele geçirildi. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan A.İ. ’piyasaya sahte para sürmek’ suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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