Samsun’da sahte dolarla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri konuları dahilinde yaptıkları çalışmalarda, İlkadım ilçesinde elindeki sahte Amerikan dolarlarını piyasaya sürmeye çalışan yabancı uyruklu A.İ.’yi takibe aldı.

Gözaltına alınan A.İ.’den 10 adet 50’lik banknot sahte dolar ele geçirildi. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan A.İ. ’piyasaya sahte para sürmek’ suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

