Samsun'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

C.K. idaresindeki 34 FLB 596 plakalı hafif ticari araç, Çarşamba-Salıpazarı kara yolu Alibeyli Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada sürücü C.K. ile araçta bulunan N.S. ve aracın altında kalan Ü.K. yaralandı. Ü.K, aracın altından Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ü.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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