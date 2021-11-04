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Samsun'da selde kurtarma ve kayıpları bulma tatbikatı yapıldı

04.11.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da selde kurtarma ve kayıpları bulma tatbikatı yapıldı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, selin ardından yaralıları kurtarma ve kayıpları bulma tatbikatı gerçekleştirildi.

Samsun Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı ekiplerce, Salıpazarı ilçesinde Terme Çayı kenarında arama kurtarma ve alanda sağlık hizmetleri konulu tatbikat düzenlendi.

Tatbikata Samsun, Ordu ve Amasya'dan 64 UMKE personeli, AFAD'tan 45 personel ile Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibi katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, Samsun'un doğu ilçelerinde metrekareye 130 kilogram yağış düşmesi sonucu sel meydana geldi.

Yağıştan etkilenen Salıpazarı ve Terme ilçelerinde yaralı olarak dere kenarında bulunan 2 kişinin kurtarılması için çalışma yapılırken, kayıp 8 vatandaşın da dere yatağında mahsur kaldığı bilgisi alındı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nin aldığı ihbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, ambulans, belediye ekipleri ile emniyet arama kurtarma ve diğer ekipler yönlendirildi.

Terme Çayı yatağındaki köprü civarında AFAD ekipleri, dört lokasyonda arama kurtarma çalışması başlattı. Afet bölgesine UMKE ekiplerince şişirilebilir sahra hastanesi kuruldu, afetzedeler ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavileri için il genelindeki hastanelere aktarıldı.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle sık sık sel felaketi yaşandığını hatırlatarak, ekiplerin sürekli hazır olması için düzenlenen tatbikatı başarıyla tamamladıklarını kaydetti.

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