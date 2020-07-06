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Samsun’da sıcaklıklar arttı, kan bağışları azaldı

SAMSUN HABERLERİ  | 06.07.2020 17:45 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizdeki günlük 350 ünite kan bağışı kabul etmemiz gerekir iken şu an günlük 250 ünite kan bağışı alabilmekteyiz.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizdeki günlük 350 ünite kan bağışı kabul etmemiz gerekir iken şu an günlük 250 ünite kan bağışı alabilmekteyiz. Kan bağışlarında yaşanan azalma kan bileşeni stoklarımızı olumsuz etkilemektedir" denildi.
Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi tarafından hava sıcaklıklarındaki artışın kan bağışlarını azalttığına yönelik bir açıklama yapıldı. Vatandaşlar kan ve kök hücre bağışına davet edildi.
Yapılan açıklamada, “Korona virüsü salgının başladığı tarihten sonraki süreçte kan bağışlarımız ciddi oranda azalmış ve bu durum kan stoklarımızı kritik seviyelerin altına düşürmüştü. Sonrasında kurumumuzca yapılan kan bağışı çağrısı toplumumuzun tüm kesimleri tarafından büyük bir ilgi ile karşılanıp, kan bağışları artmış ve stoklarımız tekrardan kritik seviyelerin üzerine çıkmıştır. Ancak gelinen aşamada içinde bulunduğumuz yaz ayları sebebiyle hava sıcaklıklarındaki artış dolayısı ile kan bağışlarında yeniden azalma yaşanmaya başlanmıştır. Bölgemizdeki sağlık kuruluşlarının kan bileşeni ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için günlük 350 ünite kan bağışı kabul etmemiz gerekir iken şu an günlük 250 ünite kan bağışı alabilmekteyiz. Kan bağışlarında yaşanan azalma kan bileşeni stoklarımızı olumsuz etkilemektedir. Bağışların bu şekilde azalarak devam etmesi ilerleyen günlerde sağlık kuruluşlarında tedavileri devam eden hastaların kan bileşeni ihtiyaçlarının karşılanmasını sıkıntıya düşürüp, hastaların tedavilerinin gecikmesine yol açabilecektir” ifadeleri kullanıldı.
Vatandaşlar kan ve kök hücre bağışına davet edilerek, “Türk Kızılay’ın en önemli önceliği kan bağışçılarımızın, kan alıcılarının ve çalışanlarının güvenliğidir. Ülkemizde korona virüsü salgınına karşı kontrollü şekilde normalleşme çalışmalarının sürdürüldüğü bu günlerde insanlarımız tam kan ve kök hücre bağışında bulunmaktan çekinmemelidir. Kan bağışı güvenli bir süreçtir ve Türk Kızılay sadece bağış sırasında kendisini sağlıklı ve iyi hisseden ve kan bağışına ait uygunluk şartlarını karşılayan kişilerden kan bağışı kabul etmektedir. Türk Kızılay bu süreçte de kan bağışı kabul noktalarında tüm hijyen tedbirlerini alarak, hem personelinin sağlığı hem de halk sağlığı için gerekli tedbirleri hayata geçirmiştir. Kan bağış noktalarımızda kalabalıklara izin verilmeden bağışçı adayları sıra ile içeri alınmakta, bağış alanına girmeden bağışçılara triaj yapılarak korona virüs açısından risk taşıyan bağışçılar bağış alanlarına alınmamaktadırlar. Yaz Mevsimi süresince 18

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