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Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

17.09.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticareti yapan şüpheliler bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 ruhsatsız tabanca, 139 değişik çaplarda tabanca fişeği, 7 şarjör, kurusıkı tabanca, 2 sentetik ecza hapı, tabanca iğnesi ve 3 tabanca namlusu ele geçirdi.

Operasyonda, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet iddiasıyla A.S.Y. ve C.Y. gözaltına alındı.

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