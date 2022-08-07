Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Akdağ Sokak'ta E.Y. ve E.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, E.Y. ve E.K. birbirlerini silahla ateş ederek yaraladı.
Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan E.Y, yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz