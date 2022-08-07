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Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

07.08.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Akdağ Sokak'ta E.Y. ve E.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, E.Y. ve E.K. birbirlerini silahla ateş ederek yaraladı.

Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan E.Y, yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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