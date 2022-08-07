Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Akdağ Sokak'ta E.Y. ve E.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, E.Y. ve E.K. birbirlerini silahla ateş ederek yaraladı.

Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan E.Y, yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

