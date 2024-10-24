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Samsun'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

AA AA
24.10.2024 08:38
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Cemil Şensoy Caddesi'nde E.A. ile S.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. yanındaki tabancayla ateş ederek S.E, oğulları C.E. ve Ö.E. ile kavga sırasında olay yerinde bulunan M.B'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan 4 yaralıdan S.E, C.E. ve Ö.E. ilk müdahalenin ardından Samsun'daki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, E.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Çarşamba silahlı kavga

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