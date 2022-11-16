YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun’da silahlı saldırı: 2 yaralı

16.11.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan genç ile olay yerinde bulunan yaşlı adam vurularak hastanelik oldu. Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde bu akşam meydana geldi.

Samsun’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan S.T. (32) karnından ve sol kolundan vurularak ağır yaralandı. Silahlı saldırı sırasında olay yerinde bulunan F.Ç.’de (60) kazara çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. S.T. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınırken, kazara vurulan F.Ç. ise Gazi Devlet Hastanesinden tedavi altına alındı.

S.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Ö.K. ise olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Atakum Mor Haritam” hizmette“Atakum Mor Haritam” hizmette
Bandırma'da palamut ve hamsi bolluğuBandırma'da palamut ve hamsi bolluğu
Van Büyükşehir Belediyesi 150 mevsimlik işçi alacakVan Büyükşehir Belediyesi 150 mevsimlik işçi alacak
Anahtar Kelimeler:
Yaralama

Samsun Namaz Vakitleri 17 Kasım Perşembe

İmsak
05:49
Sabah
07:18
Öğle
12:25
İkindi
14:58
Akşam
17:21
Yatsı
18:45

Samsun Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Perşembe

Feyza Eczanesi
Ilkadim
Derman Eczanesi
Ilkadim
Erkan Eczanesi
Canik
Demirdağ Eczanesi
Atakum
Derecik Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.