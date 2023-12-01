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Samsun'da silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

01.12.2023 10:12 | Son Güncelleme:
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Samsun'un Canik ilçesinde silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Yıldızı Mahallesi Hakperest Sokak'ta B.A. (24), aralarında husumet bulunan F.Ş. (30), G.G. (16), İ.P. (21) ve B.Y'ye (15) tabanca ile ateş etti.

Bacaklarından yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından bir araçla Giresun'a kaçtığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yürütülen takip sonucu yakalandı.

Olayda B.A'ya yardım ettiği tespit edilen A.S. (24) ve B.K. (24) de gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Samsun silahlı saldırı

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