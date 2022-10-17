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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

17.10.2022 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Şehit Muhammed Önder Sokak üzerinde A.G.A. (33), kimliği henüz belirlenemeyen maskeli kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.G.A. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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