Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Şehit Muhammed Önder Sokak üzerinde A.G.A. (33), kimliği henüz belirlenemeyen maskeli kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.G.A. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz